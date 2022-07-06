Lenfoma Kanseri 4. Evre Ölüm Belirtileri

Lenf sıvısı, vücuttaki lenf düğümleri ve damar ağlarında bulunur. Lenf sıvısının içeriğinde ise vücudumuzda hastalık olmasına neden olabilecek mikroorganizmalar ile savaşması için direnen beyaz kan hücreleri vardır. Lenf düğümleri bu noktada filtre görevi görmektedir. Ancak bu lenflerde yer alan hücreler kontrol edilemeyecek şekilde çoğalmaya başlarsa lenf kanseri meydana gelir. Lenf kanserinde erken tanı her kanser türünde olduğu gibi çok önemlidir. Çünkü lenf kanseri bazı kanser türlerinden farklı olarak ileri evrelerinde diğer organlara da sıçrayabilir. Bu yüzden lenf kanserinin 4. Evresi hastanın durumunun kötüye gittiği bir dönemdir. Peki, lenf kanserinin 4. Evresinde neler olur? işte lenf kanseri 4. Evre hakkında bilinmesi gereken her şey.

Lenfoma Kanseri 4. Evre Belirtileri

Lenfoma kanserinin tanısı oldukça zordur. İlk evrelerde kanseri tespit etmek zor olduğu gibi ileriki evrelerde de farklı hastalıkları taklit eden belirtilerle kendini gösterir. Bu yüzden çoğu kişi hastalığı son evrede fark eder. Lenfoma kanserinin en belirgin belirtisi boyun, koltuk altları, kasık, mide ve göğsün üst bölgesinde deri altı nodüllerinin olmasıdır. Bunun yanı sıra lenfoma kanseri 4. Evre belirtileri şunlardır:

Hasta kendini sürekli olarak hasta hisseder.

Sebepsiz yere titreme ve terleme meydana gelir.

Yüksek ateşlenmeler görülür.

Yemek yeme iştahı azalır.

Yemek yiyemediği için hızlı bir kilo kaybı gerçekleşir.

Vücutta durdurulamayan kaşıntılar meydana gelebilir.

Kalıcı ve kronikleşen öksürük görülür.

Nefes alırken zorluk yaşanır.

Göğüs bölgesinde yoğun ağrılar gözlemlenir.

Karın bölgesinde şişkinlik meydana gelir.

Deride hafif darbelerde dahi kanama ve morarma yaşanabilir.

Kusma ve mide bulantısı şikayeti artar.

Vücudun bağışıklık sistemi zayıflar ve enfeksiyonlar görülür.

Lenf Kanseri Son Evre Hastası Ne Kadar Yaşar?

Lenfoma kanserinde 4. Evre içinde olan hastalarla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de yaşam süreleridir. Yapılan araştırmalarda 4. Evre içinde olan lenfoma kanseri hastalarının yüzde 65’i 5 yıllık bir yaşama sahiptir. Ancak bu yaşam süresi bazı durumlarda daha kısa sürelerde sonlanabilir.

Lenfoma Kanseri Son Evre İyileşir Mi?

Lenfoma kanserinde 4. Evre hastalığın son evresidir. Bu evrede kanserin diğer organlara da yayıldığı görülmektedir. Ancak buna rağmen hastalığın iyileşme şansı bulunmaktadır. Bu yüzden hastalığın tanısı ile birlikte hastanın tüm yaşamında değişikliğe gidilir. Beslenme düzeninde, sağlıklı yaşama kadar pek çok değişiklik uygulanması sağlanır. Bunun yanı sıra lenfomanın tipine göre tedaviye de başlanır. Burada kemoterapi tedavisinin önemi çok büyüktür. Ancak diğer organlara da kanser sıçradığı için radyoterapi ve farklı ilaç tedavileri de uygulanmaktadır. 4. Evre lenfoma kanserinde bağışıklık sisteminin de güçlü olması için ek tedaviler uygulanmaktadır.

4. Evre Lenfoma Kanseri Nerelerde Ağrı Yapar?

Lenfoma kanseri sinsice ilerleyen hastalıkların başında gelir. Bu yüzden genellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde tanısı konulmaktadır. Ancak lenfoma kanserinin vücudun belirli bölgelerinde gerçekleştirdiği ağrılar kişilerin bu sinsi hastalıktan şüphe etmesine sebep olur. 4. Evre lenfoma kanserinde en yoğun ağrı göğüs bölgesinde gerçekleşir.