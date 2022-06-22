Çocuklarda lenfoma kanseri belirtileri

Lenf sistemlerinde meydana gelen kanser türüne lenfoma adı verilmektedir. Bağışıklık sisteminde bulunan ve lenfosit adı verilen bu hücreler enfeksiyonlara karşı mücadele verir. Eğer bu kan hücreleri kontrolsüz ve hızlı bir şekilde büyüme gösterir ise bunun sonucunda lenfoma kanseri ortaya çıkar. Lenfoma kanserinin yoğun olarak görüldüğü bölge ise lenf bezleridir. Vücudun savunma mekanizması olarak kabul edilen, koltuk altında kasıklarda ve boyunda bulunan lenf bezlerinde oluşan şişlikler ise lenfoma kanserinin belirtileridir. İşte çocukluk çağında lenfoma kanseri hakkında bilinmesi gereken her şey.

Çocuklarda Lenfoma Belirtileri

Çocuklarda lenfoma kanserinin belirtileri genel olarak boyunda, kasıklarda ve koltuk altında kendini gösterir. Bu bölgelerde meydana gelen ağrısız şişlikler lenfoma kanseri için işaret olabilir. Bunun yanı sıra lenfoma belirtileri şunlardır:

Nedensiz ve hızlı bir şekilde yükseliş gösteren ateş.

Gece boyunca terleme meydana gelmesi.

Çocukta iştah kaybının başlaması ve buna bağlı olarak kilo kaybı yaşanması.

Sık öksürük ve buna bağlı olarak nefes almada zorluk yaşama.

Karın bölgesinde şişme meydana gelmesi.

Yukarıda belirtilerin yanı sıra klinik belirtiler de bulunmaktadır. Lenfoma kanserindeki klinik belirtiler ise şunlardır:

Lenfadenopati adı verilen belirti lenf bezlerinin bir ya da birden fazla yerde büyümesidir.

Dalak büyümesi olarak adlandırılan Splenomegali.

Ateş yükselmesi, iştah kaybı, terleme gibi sistematik bulgular.

Cilt, böbrek ve kemik iliği tutulumu gibi akciğer hastalıkları.

Çocuklarda Lenfoma Tedavisi

Lenfoma kanseri ile karşı karşıya kalan her çocuk için ailelerin en çok merak ettiği konu çocukluk çağında lenfoma iyileşir mi? olarak karşımıza çıkmaktadır. Lenfoma tedavi edilebilir kanser türlerinin arasında yer alır. Bu yüzden teşhis konulduğu andan itibaren çocukların beslenmesinden hayat düzenine kadar her alanda değişiklikler yapılmaktadır. Lenfoma kanserinin tedavisinde erken teşhisin de önemi çok büyüktür. Kanserli hücrelerinin yayılması ne kadar erken fark edilir ise tedavi de o kadar başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Lenfoma kanserinin tıbbi tedavisinde ise kemoterapi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Çocuklarda uygulanan kemoterapide aynı zamanda kök hücre nakilleri de gerçekleştirilmektedir. Tedavi süresi ise hastalığın derecesine göre değişiklik göstermektedir. Lenfoma kanseri tedavisinde psikolojik süreçlere de dikkat edilmelidir. Özellikle kemoterapiden kaynaklı saç dökülmeleri çocuklar için kabul edilmesi zor bir süreçtir. Bu sebeple tıbbi tedavi ile birlikte aileler psikolojik tedavi de alınmasını sağlamalıdır.

Çocuklarda Lenf Kanseri Hangi Yaşlarda Görülür?

Dünyada lösemiden sonra en fazla görülen kanser türlerinden biri olan lenfoma kanseri, çocuklarda da sıklıkla görülen bir kanser türüdür. Lenf bezlerinde meydana gelen bu kanser türü tedavi edilebilir bir kanserdir. Lenfoma kanserinin görülme yaşı da çocukluk çağı kanseri olduğu için düşüktür. Lenfoma kanserinin en sık görüldüğü yaşlar ise 5 ila 10 yaş arasındadır. Bunun sebebi ise lenfosit adı verilen kan hücrelerinin hızlı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Lenfositlerde meydana gelen bu düzensizlik kansere neden olmaktadır.