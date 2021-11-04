"MİDE RAHATSIZLIĞIM VAR!"



Çıkan haberlerin ardından 2. Sayfa'ya açıklama yapan Deniz Seki, "Hiçbir şey yaptırmadım! Hatta botoks yaptırmam gerekti ama onu dahi yaptırmadım. Midemle ilgili minik bir rahatsızlığım var, onunla uğraşıyorum." demişti.