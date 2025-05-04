Safiye Soyman - Faik Öztürk'ten Erol Evgin'e ziyaret

Erol Evgin, İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye beyaz gömlek ve pantolon kombini üzerine giydiği kırmızı şık bir ceketle çıkan Evgin, gecenin açılışını alkışlar eşliğinde söylediği 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla yaptı.

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Erol Evgin'i izlemeye gelenler arasında Safiye Soyman ve Faik Öztürk de vardı. Çift, Evgin'i kulisinde de ziyaret etti.