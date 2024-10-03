Safiye Soyman: "Küçük gelin"
Safiye Soyman, 13 yaşında evlendiği Ziya Akaröz ile düğününden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 03.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:06
Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı ilk evliliği hakkında nostaljik bir paylaşımda bulundu.
1974 yılında 13 yaşında evlendiği Ziya Akaröz ile düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Soyman, 'Yıllar Utansın' adlı şarkısıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına, "İşte ben küçük gelin" notunu ekleyerek geçmişe dair duygularını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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