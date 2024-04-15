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        Saffet Sancaklı yeniden MHP'de

        Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:52
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        Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
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        MHP lideri Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın geçtiğimiz yıl yaptığı, "MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler" açıklamaları için, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" yanıtını verdi.

        Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir" açıklamasını yaptı. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bugün A takımı belirlenen MHP'de yeni bir gelişme yaşandı ve Sancaklı Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP’ye geri döndü.

        SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı geçtiğimiz yıl TBMM'de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlamıştı. Yerel seçim süreci hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancaklı şunları söylemişti:

        "Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur İttifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz."

        Fotoğraf: AA

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