Önce serum yedi sonra açılış yaptı

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Diyabet hastası Şafak Sezer, geçtiğimiz gün arkadaşı Anıl Şen'in Bağdat Caddesi'ndeki sağlık merkezinin açılışına katıldı.

Önce sağlık kontrolünden geçen ve serum takviyesi alan ünlü oyuncu, daha sonra kurdele kesti.

Uzun zamandır sağlık danışmanlığı yapan Anıl Şen, Şafak Sezer'in diyabetinin kontrol altında olduğunu ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.