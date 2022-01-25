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Şafak Sezer'den yardım çağrısı: Allah aşkına sesimizi duyun!

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından bazı otoyollar ulaşıma kapandı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yardım çağrısında bulundu. TEM Otoyolu'nda 6 saattir mahsur kaldıklarını ifade eden Sezer, "Allah aşkına sesimizi duyun!" dedi

25.01.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Şafak Sezer'den yardım çağrısı: Allah aşkına sesimizi duyun!
"Sesimizi duyun!"
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HABERTURK.COM

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan isimlerden biri de oyuncu Şafak Sezer oldu. TEM Otoyolu'nda 6 saattir mahsur kaldıklarını belirten Sezer, Instagram'dan yayınladığı bir video ile yardım istedi.

"HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR"

"Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım..." diyen 51 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk, kadınlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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