"Sesimizi duyun!"

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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiller uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan isimlerden biri de oyuncu Şafak Sezer oldu. TEM Otoyolu'nda 6 saattir mahsur kaldıklarını belirten Sezer, Instagram'dan yayınladığı bir video ile yardım istedi.

"HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR"

"Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım..." diyen 51 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk, kadınlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var.