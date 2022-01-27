Benan Kocadereli günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında bulunuyor. Daha önce eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni eşi Ece Erken'le yaşadığı olayla gündeme gelen Kocadereli ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.