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Ah Güzel İstanbul, Vesikalı Yarim, Dila Hanım ve Tatar Ramazan ve daha birçok filmin senaristliğini yapan Türk sinemasının emektar ismi Safa Önal vefat etti. Ölüm haberi ile gündeme gelen Safa Önal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte Safa Önal'ın hayatı, biyografisi ve aldığı ödüller...

SAFA ÖNAL KİMDİR?

İstanbul'da 17 Aralık 1931'de dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Safa Önal, 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu kaleme aldı.

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Safa Önal, 1973'te yönetmenliğe de başladı ve 40'a yakın film yönetti. Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi çok sayıda ödül kazanan Safa Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da ağabeyidir. Sezen Cumhur Önal, ağabeyini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek; "İşine çok emek verdi, işini çok seviyordu. Başımız sağ olsun" dedi. Safa Önal ile Sezen Cumhur Önal'ın annesi Hürriyet Nihal Önal, 2009'da 100 yaşındayken hayata veda etmişti.

SAFA ÖNAL ÖDÜLLERİ

Safa Önal, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri'nde 'Sinema' dalında ödüle layık görülmüştü. Önal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Safa Önal için geçtiğimiz nisan ayında onur gecesi düzenlemişti.