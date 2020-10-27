"YALAN SÖYLEMEYECEĞİM"

23 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Yalan söylemeyeceğim, bu en zorlayıcı şeylerden biri. Covid19'a yakalandım ve çok hastalandım. Herkesin koronavirüsü farklı şekillerde yaşadığını biliyorum, ama bu semptomlar kesinlikle çok vahşiydi" mesajını yazdı.