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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday

        Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğıunu açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirten Saran, "Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:11
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        Saran, F.Bahçe başkanlığına resmen aday
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        İş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Saran, başkanlık çalışmalarını yürüteceği için İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

        Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi. İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

        "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

        Saran açıklamasının devamında, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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