Sadece ipuçlarını iyi yakalayabilen insanların çözebileceği 7 bulmaca
Bazen gerçeklere ulaşmak için sadece dikkatli olmak yetmez, ipuçlarını doğru bir şekilde bir araya getirmek de gerekir. Eğer bunu yapabilen biri olduğunuzu düşünüyorsanız, bu 7 farklı bilmece ile kendinizi test edebilirsiniz.
- 1
Soru: Hangi kadın zengin?
- 2
Cevap: Soldaki kadının kazağında Adidas logosu sahte dolayısıyla sağdaki kadın zengin.
- 3
Soru: Bu düğünde bir uzaylı var ama kim?
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- 4
Cevap: Uzaylı olan gelin çünkü üç kolu var.
- 5
Soru: Çocuk, sevgilisine iki tane fotoğraf gönderdi ama sevgilisi onu aldattığını düşünüyor. Peki, neden?
- 6
Cevap: Arkadaki bardakta bir ruj izi bulunuyor.
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- 7
Soru: Hangi kadın, masada oturan adamın kız arkadaşı?
- 8
Cevap: En sağdaki kadın çünkü kadının tokasıyla, adamın bilekliği aynı.
- 9
Soru: Hangi adam bir randevu için bekliyor?
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- 10
Cevap: Kahve içen adam randevu için bekliyor çünkü masasında bir hediye var.
- 11
Soru: Bu çift, birbirlerini aldatmak ile suçluyor. Hangisi aldatıyor?
- 12
Cevap: Aldatan kadın çünkü evde saklanan bir erkek var.
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- 13
Soru: Hangi kadın hamile?
- 14
Cevap: Ortadaki kadın hamile; aşağıya eğilemediği için çoraplarını düzgün bir şekilde giyememiş.
Kaynak: BrightSide