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        Haberler Yaşam Sadece ipuçlarını iyi yakalayabilen insanların çözebileceği 7 bulmaca

        Sadece ipuçlarını iyi yakalayabilen insanların çözebileceği 7 bulmaca

        Bazen gerçeklere ulaşmak için sadece dikkatli olmak yetmez, ipuçlarını doğru bir şekilde bir araya getirmek de gerekir. Eğer bunu yapabilen biri olduğunuzu düşünüyorsanız, bu 7 farklı bilmece ile kendinizi test edebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:00
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        • 1

          Soru: Hangi kadın zengin?

        • 2

          Cevap: Soldaki kadının kazağında Adidas logosu sahte dolayısıyla sağdaki kadın zengin.

        • 3

          Soru: Bu düğünde bir uzaylı var ama kim?

        • 4

          Cevap: Uzaylı olan gelin çünkü üç kolu var.

        • 5

          Soru: Çocuk, sevgilisine iki tane fotoğraf gönderdi ama sevgilisi onu aldattığını düşünüyor. Peki, neden?

        • 6

          Cevap: Arkadaki bardakta bir ruj izi bulunuyor.

        • 7

          Soru: Hangi kadın, masada oturan adamın kız arkadaşı?

        • 8

          Cevap: En sağdaki kadın çünkü kadının tokasıyla, adamın bilekliği aynı.

        • 9

          Soru: Hangi adam bir randevu için bekliyor?

        • 10

          Cevap: Kahve içen adam randevu için bekliyor çünkü masasında bir hediye var.

        • 11

          Soru: Bu çift, birbirlerini aldatmak ile suçluyor. Hangisi aldatıyor?

        • 12

          Cevap: Aldatan kadın çünkü evde saklanan bir erkek var.

        • 13

          Soru: Hangi kadın hamile?

        • 14

          Cevap: Ortadaki kadın hamile; aşağıya eğilemediği için çoraplarını düzgün bir şekilde giyememiş.

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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