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        Haberler Yaşam Sadece detayları doğru analiz edebilen kişilerin çözebileceği gizemli sorular

        Sadece detayları doğru analiz edebilen kişilerin çözebileceği gizemli sorular

        Beynimizi zorlamak, onu geliştirmenin harika bir yoludur. Düzenli yapılan beyin egzersizleri kişinin daha hızlı ve analitik düşünmesini sağlarken, beyinde yeni nöronların gelişimini de tetikler. İşte, sadece 5 dakika ayırarak beyin egzersizi yapmanızı sağlayacak sorular...

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        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:29
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        • 1

          Polis, kadının hırsızlık iddiasına rağmen yalan söylediğini anladı. Peki, nasıl?

        • 2

          Pencere içeriden kırılmıştı çünkü kırık cam, çerçevenin dışındaydı.

        • 3

          Nasıl kaçmayı başardı?

        • 4

          Kovayı, kaçması için bir basamak haline gelene kadar kumu istiflemek için kullandı.

        • 5

          Bu üçlü arkadaş grubu, ne zaman saunaya girse yanında bir şey getiriyor. Bu kez de birinci kişi Ipod, ikinci kişi termos, üçüncü kişi okumak için bazı resmi belgeler getirdi. Öldürülen dördüncü kişi ise keskin bir nesne ile öldürüldü ama polis herhangi bir şüpheli alet tespit edemedi. Bu nasıl oldu?

        • 6

          İkinci arkadaş termosunda buz getirdi ve arkadaşını buzla vurarak öldürdü. Polis gelene kadar buz eridi.

        • 7

          Üç kişiden biri kadın olduğu hakkında yalan söylüyor ama hangisi?

        • 8

          Ortadaki yalan söylüyor çünkü kendisinde Adem elması var.

        • 9

          Bu fotoğrafta bir mantık hatası var ama nedir?

        • 10

          Öncelikle rüzgâr ters şekilde esiyor. Kadının saçları ve ağaçlar farklı yönlere savruluyor ayrıca bulutlardan biri köpek şeklinde.

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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