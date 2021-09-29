Sadakatsiz dizisinin hayranlarına kötü haber. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyor.



Sadakatsiz bu akşam var mı?

Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D’de başlıyor...

Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak?

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği, ekrana gelen her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz’in yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

29 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak dizinin sezon tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.

Asya, Volkan ve Derin üçgenindeki ilişkilerin bambaşka bir hale dönüştüğünü anlatan tanıtım sosyal medyada da büyük merak uyandırdı.