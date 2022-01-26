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Sadakatsiz bugün var mı, yok mu? 26 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz yeni bölümü bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak

Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisi bu akşam Kanal D yayın akışında bulunmuyor. Sadakatsiz dizisinin takipçileri "Bu akşam Sadakatsiz neden yok?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sadatsiz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Peki, Sadakatsiz neden yok? İşte 26 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı...

26.01.2022 - 12:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D'nin 26 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisi görünmüyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

  • SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI? 

    Sadakatsiz dizisi 26 Ocak Çarşamba günkü Kanal D yayın akışında yer almıyor. Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü hafta yayınlanmayacak. Kanal D ve Medyapım resmi sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yaparak Sadakatsiz dizisinin bu hafta yayınlanmayacağını açıkladı. Resmi açıklamada "Değerli izleyicilerimiz;

    Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" cümlelerine yer verildi.

  • SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün 2 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor.

  • 26 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yarından Sonra

    22:30 Sadakatsiz

    01:00 Yarından Sonra

    03:00 Gelinim Mutfakta

     

  • Sadakatsiz'in yeni bölümünün fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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