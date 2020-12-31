Asya'nın evinde uğradığı saldırının etkisi hala sürüyor! Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Asya, saldırı yüzünden Asya'nın ve evin etrafında dolaşan Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermez.

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 12. bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölümü merak ediliyor ancak Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.