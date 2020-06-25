Sağlıklı bir şekilde uzaması, kırılmaması ve dökülmemesi için saçları aralıklarla kestirmek gerekiyor. Kulak hizasında, omuzda, kısa ya da uzun... Saç kesimi aslında basit bir işlem olsa da dış görünüşte büyük değişimler yaratıyor.