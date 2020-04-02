2011 yılından beri Kanada'nın Whitehorse şehrindeki Takhini Termal Havuzları'nda gerçekleştirilen Yıllık Saç Dondurma Yarışması'nın bu yılki şampiyonları belli oldu. En İyi Kadın, En İyi Erkek, En İyi Grup, Halkın Seçimi ve En Yaratıcı kategorilerinin yer aldığı yarışmada birincilere 2 bin Kanada doları ve kaplıcaya ücretsiz giriş hakkı verildi.