Dikkat çeken saç modeliyle oturuma katılan Laetitia Ky, saçının kadın mücadelesini simgelediğini ifade etti. Başta eğlence amaçlı yapmaya başladığı saç modellerinin fark yaratmaya başladığını gören Laetitia Ky, paylaştığı mesaj içeren saç modelleriyle kadın mücadelesi için farkındalık oluşturduğunu söyledi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınlardan mesajlar aldığını ifade ederken "Saçın toplumda temel bir kültürel fonksiyonu var" dedi.

Ülkesindeki kadın düşmanlığını ifade eden ünlü aktivist, kadın-erkek dünyasının çok farklı olduğunu ve bu durum karşısında adaletsizlik hissettiğini belirtti. Henüz çocukken okulunda kızların sınıfın temizliği ve düzeni ile ilgilenirken erkeklerin sadece seyrettiğini ve bunun onun hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Saçın toplumda kültürel ve spiritüel anlamı olduğunu ifade eden Ky, Yurdakul'un "Kadınlığı kim tanımlıyor?" sorusuna ise bilim yanıtını verdi. Kadın hareketi için bu konunun konuşulması, irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların bedenleri dolayısıyla yaşadıkları zorluklara da değinen Laetitia Ky, aktivizmin kendi toplumunda bir grup insan tarafından çok desteklendiğini, bir grup tarafından da tepki aldığını açıkladı. Her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen ve bu işi kalbiyle yaptığını belirten Ky, bu mücadelede en büyük destekçilerinin annesi ve kız kardeşi olduğunu söyledi. Son olarak dayanışma mesajı da veren Ky, "Diyaloglarımızı, görüşlerimizi çok açık bir şekilde belirtmeliyiz. Yalın argümanlarla ilerlemeliyiz. Günün sonunda hepimiz aynı amaç için mücadele ediyoruz." dedi.

Küresel dayanışmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Afşin Yurdakul ise bahsedilen tüm konuları Türkiye'de de yaşadığımızı belirterek Laetitia Ky'in mesajlarının küresel düzlemde birçok kadında yankı bulduğunu belirtti.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Afşin Yurdakul, Türkiye'de kadınların toplumda var olması için tarihte birçok ilke imza atan Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım dolayısıyla bir kez daha anarak ve özellikle Türk kadınları için yaptıklarına şükranlarını sunarak oturumu sonlandırdı.

"Pandemide duraklayan hayatımızda yeni başlangıçlar yapıyoruz. Bu yüzden, zaman şimdi sıfırlanma zamanı..." diyen Brand Week Istanbul "Time to Reset" teması ile Cuma günü de Zorlu PSM'de devam edecek.