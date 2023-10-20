Sacha Boey'in kafasını karıştıran teklif

Fransız sağ bek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda Galatasaray'ın futbolcusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi çok sevindirici, hedeflediğim lig Premier Lig, bakalım neler olacak."