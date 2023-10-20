Sacha Boey'in kafasını karıştıran teklif
Galatasaray'da müthiş çıkışıyla Avrupa'dan dev takımları peşine takan Sacha Boey'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı
- 1
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, performansıyla ülkesi Fransa'da manşetlerden düşmüyor.
- 2
RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
- 3
Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.
-
- 4
Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek 23 yaşındaki Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
- 5
Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamak istediği Sacha Boey, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Arsenal'da forma giymek olduğunu belirtmişti.
- 6
Fransız sağ bek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda Galatasaray'ın futbolcusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi çok sevindirici, hedeflediğim lig Premier Lig, bakalım neler olacak."
-