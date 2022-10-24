Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ise Sacha Boey'in kırmızı kartı damga vurdu.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Savaş devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu yaptığı açıklamada, kendisine verilen kırmızı kartın doğru olmadığını söyledi. Boey, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim." dedi.