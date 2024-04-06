Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher boşanma davası açtıklarını açıkladılar

Çiftin evliliklerini sonlandırmak için nereye, tam olarak ne zaman başvurduğu ya da boşanmanın ne zaman kesinleşeceği belli değil. Gönderilerde; "Gizliliğimize her zaman öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz" denildi.