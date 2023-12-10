Saç sağlığınızı korumak için geç değil! İşte saç dökülmesini engellemek için bazı yollar
Saç dökülmesi hemen hemen herkesin karşılaştığı sağlık sorunlarından birisidir. Saçınızın daha fazla dökülmesi birçok sebebe bağlı olabilir. İşte, sizin için saç dökülmesine çözüm olabilecek bazı ipuçları…
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Değişen hormonlar, genetik ve stres gibi çeşitli faktörler saçınızın incelmesine veya dökülmesine neden olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği’ne göre incelen saçları yeniden büyütmenin yolları arasında saçınıza nazik davranmak, stresi azaltmak ve demir alımınızı artırmak gibi çözümler yer alır. İşte, incelen saçlarınızı nasıl yeniden büyüteceğinize dair bilgiler…
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FARKLI BİR SAÇ RUTİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ
Uzman bir dermatoloğa danışarak saç tipiniz ve dökülmeniz hakkında bilgi alabilirsiniz. Gerekli bilgileri öğrendikten sonra saçınıza uygun yeni bir rutine geçmeniz saçlarınızın dökülmesini durdurabilir. Örneğin saçınıza çay ağacı yağı ve biberiye gibi doğal yağları sürmeniz saçınızın uzamasını sağlayabilir ancak yine de bu rutini oluştururken bir uzmana danışmakta fayda var. Bunun yanı sıra saç dökülmesi; hormonal dengesizlikler, kanser, hamilelik gibi durumlara bağlı olarak da değişebilir ve bu tarz durumlar için de dermatoloğa danışmalısınız.
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STRESİ AZALTMAYA ÇALIŞIN
Duygusal değişimlerinizin, saçınız üzerinde etkisi olabilir. Duygu durumunuza bağlı olan stresi yönetmeyi öğrenmek, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. İlgi alanınız dâhilinde bir şeylerle uğraşmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, yeterli seviyede uyumak, fiziksel olarak aktif kalmak, yoga gibi gevşeme tekniklerini denemek stresinizi yönetebilmenin bazı yollarındandır.
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BESLENMENİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA ÇALIŞIN
Diyetinizdeki bazı besin maddelerinin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Örneğin, saç dökülmesi yaygın bir demir eksikliği anemisi semptomudur. Bu durumda, beslenmenize ekleyebileceğiniz demir kaynakları şunlardır: Kuru fasulye, yumurta, yağsız kırmızı et, istiridye, somon.
Ayrıca, Uluslarası Dermoskopi Derneği’nin resmi dergisi olan Pratik ve Kavramsal Dermatoloji, düşük protein alımının saç dökülmesi riskini artırabileceğini düşünüyor.
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SAÇINIZA KARŞI NAZİK OLUN
Çekiştirerek taramak gibi yöntemler saçı kırar bu sebeple saç tipinize uygun taraklar kullanarak nazikçe şekillendirmek daha iyi olabilir. Saç dökülmesinden korunmak için saç bakım rutininizde yapabileceğiniz bazı değişiklikler şunlardır:
Saçınızı sıkı bir şekilde toplamaktan kaçınmalısınız.
Saçınızla çok oynamamalısınız.
Saçınızı gerektiğinde nazikçe taramalısınız, çok fazla taramak saç dökülmesini daha da kötüleştirebilir.
Saç dökülmesi probleminize yönelik olan şampuanları doktor tavsiyesine bağlı olarak kullanabilirsiniz.
Saçınızı şampuanlayıp bakım yaptıktan sonra durulanmayan saç kremi uygulayabilirsiniz.
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SAÇI SÜREKLİ BOYAMAK ZARAR VEREBİLİR
Saçınızı çok sık boyamak saça zarar verir ve dökülmesini artırabilir. Saç açma işlemlerinde saça zarar veren bir madde olan peroksit kullanıldığı için saçınızın rengini doğal tonunda kullanmanızda fayda var.
Ayrıca, saçınızın rengini değiştirdiğinizde saçınız güneşe karşı daha hassas olur, bu da saçınızın kuru ve kırılgan olmasına sebep olur.
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SAÇINIZA AŞIRI ISI UYGULAMAKTAN KAÇININ
Saçınıza sürekli fön çekmekten kaçınmalısınız, bunun yerine saçınızın kendi kendine kurumasını beklemek veya mikrofiber bir havluya sarmak saçınızın sağlığı için daha iyi olacaktır. Saçınıza fön çekmeniz gereken durumlarda ısı koruyucu kullanabilirsiniz.
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İNCELEN SAÇINIZI NASIL GİZLEYEBİLİRSİNİZ?
Saçlarınızın tekrar çıkması uzun sürebilir bu yüzden kuaförde iyi bir saç kesimi yaptırarak saçınızı dolgun gösterebilirsiniz. Saçınız yıpranmış durumdaysa mutlaka uçlarından kestirin, bu sayede saçlar fazla ağırlığından kurtularak incelmiş alanların gizlenmesini sağlayabilir. Ayrıca, saçınıza hacim kazandırmak için kuru şampuanı saç diplerinize uygulayabilirsiniz.
Not: Bu haber, bilgilendirme amaçlıdır ve size kesin çözümler sunmaz. En doğru tanı ve tedavi için bir uzmana danışınız.
Kaynak: Health, MedlinePlus