Saç sağlığınızı korumak için geç değil! İşte saç dökülmesini engellemek için bazı yollar

SAÇI SÜREKLİ BOYAMAK ZARAR VEREBİLİR

Saçınızı çok sık boyamak saça zarar verir ve dökülmesini artırabilir. Saç açma işlemlerinde saça zarar veren bir madde olan peroksit kullanıldığı için saçınızın rengini doğal tonunda kullanmanızda fayda var.

Ayrıca, saçınızın rengini değiştirdiğinizde saçınız güneşe karşı daha hassas olur, bu da saçınızın kuru ve kırılgan olmasına sebep olur.