'Dermatologların en sıkı takipçileri genellikle akne sorunu yaşayanlar ve saçlarının çok döküldüğünden şikayet edenlerdir' desek abartmış olmayız... Saç telinin de bir ömrü var ve dökülmesi bir yere kadar normal ama bazen normali aşıyor, tam da bu noktada müdahale etmek gerekebiliyor...