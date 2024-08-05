Sabri Ülker Vakfı’ndan 'sağlıklı yaşam rehberi' niteliğinde yeni kitap

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İnsanlar neden yiyeceğe bu kadar ilgi duyar? Bu ilgi sadece insanlara özgü müdür? Yemek ve yemeğin rol oynadığı ritüeller için insanlar ne kadar zaman harcıyor? Teşhis edilebilir yeme bozuklukları hangileri? Çağın hastalığı “obezite salgını” nasıl çözülebilir?

Kuruluş amacı, toplumu, beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak olan Sabri Ülker Vakfı, tüm bu sorulara yanıt veren, “sağlıklı yaşam rehberi” niteliğindeki değerli bir kitabı Türkçeye kazandırdı.

“İnsanlar yemeğe takıntılıdır.” tespitinin yapıldığı kitapta, yeterince yiyeceğe sahip olmayan insanların düşüncelerinin ve eylemlerinin öncelikle yiyecek elde etme amacına yönelik olduğu anlatılıyor.

Özellikle obezite, anoreksiya ve bulimia nevroza başta olmak üzere teşhis edilebilir yeme bozuklukları ve bu sorunların çözümüne odaklanılan kitap, Sabri Ülker Vakfı Yayınlarının Akademik ve Popüler Bilim kategorisindeki eserleri arasında yer alıyor. Davranışsal sinirbilim alanında çalışan Prof.Dr. Emily Crews Splane, obezite ve uyuşturucu bağımlılığı konularında araştırmalar yürüten Prof. Dr. Neil E.Rowlad ve biyolojik psikoloji uzmanı Doç.Dr. Anaya Mitra tarafından kaleme alınan ve Buket Sözan’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan “Yeme Psikolojisi- Biyolojiden Kültür ve Politikaya” başlıklı kitap, Sabri Ülker Vakfı Yayınları tarafından tüm kitapevlerinde satışa sunuluyor.