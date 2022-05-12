Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olmak için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, önceki gün Bebek'teydi.

Pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuğuyla birlikte sahibi olduğu optik mağazasına gelerek teftişte bulunan Sarıoğlu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmeye gelenlere gazetecileri gösteren Sabri Sarıoğlu, "Haydi meşhur oldunuz, iyisiniz!" diyerek gülümsedi. Eski futbolcu, daha sonra mağazasına geçti.