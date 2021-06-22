Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde bulunan restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren çift, muhabirlere poz verdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, "Antrenör kursumu bitirdim, gelen teklif olursa değerlendireceğim. Şimdilik herhangi bir proje yok arkadaşlar. Halihazırda olan dükkanlarıma gidiyorum" diyerek, sözü eşine bıraktı.
Yağmur Sarıoğlu ise, "Ben de tekrar uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım" ifadelerini kullandı. Ardından kısa süren sohbet sonrası muhabirlere teşekkür eden çift, kendilerini bekleyen özel araçlarına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.
Öte yandan 2010'da nikah masasına oturan futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü çocukları Saran'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çiftin Sare ve Sarp adında iki çocuğu daha bulunuyor.
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