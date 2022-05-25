Sabiha Gökçen'deki kazada yeni bilirkişi raporu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020'de pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre savcılığın, soruşturma kapsamında, sanıkların kusur durumunun belirlenmesi için 5 klasör ve CD'nin yer aldığı dosyayı gönderdiği bilirkişi heyeti, 21 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda, "Taksirli eylem ile meydana gelen olayın öngörülebilir, önlenebilir olduğu, olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

Haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin kusur durumlarına yönelik tespit yapılan raporda, havalimanı otoritesi yüzde 40 asli kusurlu, şüpheli kaptan pilot M.A. ise yüzde 20 tali kusurlu bulundu.

Raporda, yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P'nin yüzde 10, kule şefi S.K'nin yüzde 15, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolörü C Ekip Şefi N.B'nin de yüzde 15 tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olan E.A'nın kusurlu olmadığı kaydedildi.