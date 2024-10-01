Sabiha Gökçen'de 3 yeni hat uçuşu

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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni hatlarla Türkiye'nin Avrupa ve Afrika bağlantılarını güçlendiriyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, AJet ile Mısır'ın Sharm El Sheikh (Şarm El-Şeyh) ve Hurghada'ya (Hurgada), Pegasus Hava Yolları ile Almanya'nın Bremen kentine direkt uçuş başlattı.

165 DESTİNASYONU İSTANBUL İLE BAĞLIYOR

Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 31 milyon yolcu ağırlayan havalimanı, 54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yeni hat açılışlarının tüm paydaşlarla ince ince çalışılarak hayata geçirilen bir operasyon olduğunu belirtti.

REKLAM Ersoy, son iki haftada bu hatlarla 4 yeni hattı uçuş portföylerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Paydaşlarımızla birlikte büyüme adımlarımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Şehrin Havalimanı olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin daha çok şehirle ve ülkeyle bağlantısını konforlu hale getirmeye, ticaret ve turizmi desteklemeye, dünyanın İstanbul'a açılan kapısı olmaya devam edeceğiz. Yeni hatların ülkemiz ve misafirlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı. AJET 10 YENİ HAT AÇACAK Sabiha Gökçen merkezli AJet Havayolu, bugün itibarıyla başlattığı iki rotayla, İstanbul-Mısır arasındaki turizm bağını güçlendirdi. Afrika ile Asya kıtaları arasındaki köprü olan Mısır'ın tatil destinasyonları Sharm El Sheikh ve Hurghada'ya başlatılan yeni uçuşlar, tatilcilere Kızıldeniz'in güzelliğini yıl boyu keşfetme imkanı sunuyor.

Sharm El Sheikh, plajları, zengin su altı yaşamı ve mercan resifleriyle, gözde mekanlar arasında yer alırken, Hurghada ise geniş kumsallarıyla Mısır'ın deniz turizminin merkezi olarak öne çıkıyor. AJet, Sharm El Sheikh ve Hurghada ile ekim ayı boyunca 10 yeni hat açacağını duyurdu. İleriki günlerde Suudi Arabistan'ın Dammam, Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinin yanı sıra Bosna-Hersek'in üçüncü büyük şehri Tuzla'ya direkt seferler başlatılacak. Pegasus Hava Yolları ise İstanbul Sabiha Gökçen'den Almanya'nın Bremen kentine uçmaya başladı. Yurt dışındaki uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, İstanbul'u yaklaşık 3,5 saat süren direkt uçuşla liman ve sanayi şehri olan Bremen'e bağlıyor.

REKLAM Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen kalkışlı Almanya'daki 11. uçuş noktası olan Bremen hattının, iş ve turizm trafiğini artırarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor. Pegasus Hava Yolları ayrıca Sabiha Gökçen'den Almanya'nın Köln, Dortmund, Berlin, Düsseldorf, ⁠Hamburg, Frankfurt, Hannover, Münih, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerine uçuyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.