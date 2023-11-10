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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Topluluğu deprem bölgesinde eğitime katkı yapmaya devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Topluluğu deprem bölgesinde eğitime katkı yapmaya devam ediyor

        Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında çalışmalarını başlatan Temsa Motorlu Araçlar ve Akçansa 'Gönüllü Yolculuğum' projesiyle gençlere destek veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:16
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        Deprem bölgesinde eğitime destek
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        25 Ekim’de Sabancı Gönüllülerinin geniş katılımıyla Hatay Reyhanlı’da projenin lansmanı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Akçansa ve Temsa Motorlu Araçlar’ın katkılarıyla hazırlıkları tamamlanan ‘Görsel Sanatlar Atölyesi’, ‘Müzik Atölyesi’ ve ‘Kütüphane’ alanı özel etkinliklerle açıldı.

        Sabancı gönüllüleri ve öğrencilerin katıldığı çalışmalarda öğrenciler bilim ve inovasyon üzerine yoğunlaşarak robotik kodlama ile STEM atölyelerine katıldı. Gönüllüler ayrıca kütüphane alanında kitapların düzenlenmesine de katıldılar.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi olan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında, eğitim odak alanında ‘Gönüllü Yolculuğum’ projesini hayata geçiren Temsa Motorlu Araçlar ve Akçansa lansman toplantısını Hatay’da yaptı.

        Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Sabancı Gönüllüleri’nin geniş katılımıyla yapılan toplantıda görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi ve kütüphane açılışları gerçekleştirildi.

        Sabancı gönüllüleri ve öğrencilerin katıldığı çalışmalarda ritim çalışması ve beden perküsyonunun yanı sıra Bricks4Kidz® Türkiye iş birliğinde öğrencilerin görsel yaratıcılıklarını geliştirecek STEM Atölyesi düzenlendi. Gönüllüler ayrıca kütüphane alanında kitapların düzenlenmesine de katıldılar.

        STEM ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YIL BOYUNCA DEVAM EDİLECEK

        Gönüllü Yolculuğum projesi kapsamında çalışmalar 2023-2024 eğitim öğretim senesinde devam edecek. Belirlenecek okullarda, Bricks4Kidz® Türkiye iş birliğinde ilkokul öğrencilerine legoların kullanıldığı robotik kodlama içerikli STEM dersleri verilecek. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde özgün Bricks4Kidz® modellerinden kendileri için seçilen içerikleri inşa edecek, çalıştıracak, kodlayacak ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekler.

        Eğitim içerikleri ve uygulamalar ile mühendislik, mimarlık, fizik ve matematiğin temel kuramlarını da uygulamalı olarak öğrenecek olan öğrenciler, aynı zamanda oyun oynayarak sosyalleşebiliyorlar. Yaş grubuna ve tecrübe seviyesine göre geniş bir yelpazede sunulan seçeneklerle, çocukların 3 boyutlu düşünme ve analitik becerilerinin geliştirilmesinin yanında, yaratıcılık ve özgüvenlerinin de artırılması hedefleniyor.

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