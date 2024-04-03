Sabancı Holding'den 2023'te 15,4 milyar TL net kâr

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Küresel ölçekte yaşanan finansal belirsizlikler, yüksek enflasyon ortamı ve jeopolitik gerginlikler, geçtiğimiz yıl boyunca dünya ekonomisinde görüş mesafesini sınırlandırmayı sürdürdü. Diğer yandan, 6 Şubat tarihinde, Türkiye ve hatta dünya tarihinde çok benzeri olmayan bir deprem felaketini yaşadık. Bu süreçte bir yandan bölge insanımızın yanında olurken, bir yandan da enerji iş kolumuz başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde kesintisiz hizmet sağlayabilmek için tüm ekiplerimizle birlikte sahada olmayı sürdürdük. Bu gelişmeler ışığında şunu bir kez daha gördük ki zorluklar ve belirsizlikler artık işlerimizin vazgeçilmez birer parçası" dedi.

REKLAM "GÜÇLÜ BİLANÇOMUZ, YENİ BÜYÜK YATIRIMLAR İÇİN İŞTAHIMIZI ARTIRIYOR" Alper, "Enflasyon muhasebesi ile, doğası gereği bilançolarında yüksek net parasal varlık pozisyonunda olan bankamız ve finansal hizmetler şirketlerimizde oluşan yüksek parasal kayıplardan dolayı net kâr anlamında aşağı yönlü finansal performans sergilemiştir. Ancak güçlü nakit akışımız ve sağlam banka dışı özkaynak karlılığımız ile bir yandan Holding nakit pozisyonumuzu yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıkarırken, bir yandan da kombine banka ve sigorta dışı Net borç/FAVÖK oranını 0.8x seviyesinde tuttuk. Bu durum, bizlerin yeni büyük yatırımlar için de iştahını artırıyor" şeklinde konuştu.

"YAPAY ZEKA VE BULUT TEKNOLOJİLERİ ODAK ALANLARIMIZ" 2023 yılı içerisinde Holding bünyesinde Dijital Grup Başkanlığı kurdukları hatırlatan Cenk Alper, "Bu iş kolumuzda, siber güvenlik ve dijital pazarlama yetkinliklerimizi güçlendirirken, bir yandan da yapay zekâ ve bulut teknolojileri gibi yeni büyüme platformlarına odaklanacağız. Ayrıca SabancıDx’i bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırma, çoklu kanal büyümesine devam eden Teknosa’yı tamamen dijital bir kimliğe büründürme, hafif varlık odaklı büyüme stratejisinde büyük başarı elden Carrefoursa’nın dijital yetkinliklerini daha da güçlendirilme yolunda adımlar atmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Dijitali ölçeklenmenin itici gücü olarak gördüklerini söyleyen Cenk Alper şöyle devam etti: "Akbank’ın geçtiğimiz yıl elde ettiği 2,3 milyon net aktif müşteri büyümesi içerisinde, toplam yeni müşteri kazanımının yüzde 60’ın üzerinde dijitalden sağlanmış olması, dijitalin sadece verimlilik ve maliyet iyileştirmeleriyle sınırlı bir alan değil; hızlı ve kaliteli büyüme için tüm şirketlere yeni ufuklar açan bir iş kültürü olduğunun en net göstergesi. Diğer yandan, dijital odaklı düşünebilmenin ön koşullarından biri de doğru fikirlere sahip çıkmak. Bu doğrultuda, 2020 yılından bu yana yatırım yaptığımız fon ve startup sayısı 30’u aştı. Bununla birlikte, 2023 yılında Sabancı Holding bünyesinde, Çimsa ve Kordsa’ya ev sahipliği yapacak Sabancı Teknoloji Merkezi’ni Almanya’da hayata geçirdik."

REKLAM Geçtiğimiz yıl içerisinde sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar attıklarını sözlerine ekleyen Cenk Alper şunları söyledi: "Enerji iş kolumuzda, devreye aldığımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızla birlikte Enerjisa Üretim'in kurulu gücünü 3.792 MW'a ulaştırdık. Enerjisa Üretim tarafından Bandırma’da hayata geçirilen Hidrojen Vadisi’nde geçen yıl yaklaşık 600 kilogramlık hidrojen üretimi gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerjideki tecrübemizi uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD’deki ikinci güneş enerjisi yatırımımızı Teksas’ta hayata geçiriyoruz. Anlaşmasını imzaladığımız 232 MW'lık güneş enerjisi santralinin hayata geçmesiyle, ABD’de güneş enerjisi yatırımlarımız 500 MW’a ulaşmış olacak. Temsa, Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsünden sonra, Türkiye’nin ilk hidrojen yakıtlı şehirlerarası otobüsünü hayata geçirmek için Portekizli CaetanoBus şirketi ile Ar-Ge anlaşması imzaladı. Türkiye’nin yüzde 43’ünü kapsadığımız elektrikli araç şarj istasyonlarımızın kapasitesini 2023’te yaklaşık 3 kat büyüterek 5.379 kW’ya çıkardık. Diğer yandan Kordsa’nın polimer karışımları (compaunding) iş birimini kurması, Çimsa’nın gerçekleştirdiği kalsiyum alüminat çimento (CAC) yatırımları sürdürülebilir malzemeler alanındaki büyüme kararlılığımızın da önemli göstergeleri oldu."

"GELECEK YIL 100’ÜNCÜ YAŞIMIZI KUTLAYACAĞIZ" "Ülkemizin iktisadi kalkınmasına büyük destek sunan tüm bu yatırımları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında hayata geçirmiş olmaktan ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” diyen Cenk Alper, sözlerine şöyle devam etti: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı emanete sahip çıkabilmenin tek yolu çok çalışmaktan geçiyor. Bu anlayışla 2021 yılında başlattığımız ve kısa sürede Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin üçüncüsünü de Sabancı Gönüllülerimiz öncülüğünde gerçekleştirdik. Eğitim ve kalkınma odağında 8 ana projeye ve 1.000’in üzerinde etkinliğe imza attık. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği faaliyetlerimiz kapsamında, deprem felaketinden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay’da, Habitat Derneği ile Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa'nın iş birliğiyle Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi’ni hayata geçirdik. Gelecek yıl 100’üncü yaşını kutlayacak bir Topluluk olarak, önümüzdeki dönemde de imza atacağımız yeni yatırım, proje ve uygulamalarla Cumhuriyet ve Atatürk değerlerini yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

YENİ YAPILANMAYLA İLERİ MALZEME VE MOBİLİTEDEKİ ODAĞINI GÜÇLENDİRİYOR Öte yandan, stratejik öncelikleri doğrultusunda ana işlerinin büyütülmesini ve yeni büyüme platformlarını önceliğine alan Sabancı Holding, gelecek hedeflerine yönelik odağını güçlendirecek bir organizasyon değişikliğine imza attı. Bu kapsamda, 'Yapı Malzemeleri' ve 'Sanayi' stratejik iş kolları, 'Malzeme Teknolojileri' ve 'Mobilite Çözümleri' olarak yeniden yapılandırıldı. Bu değişiklikle birlikte, Sabancı Topluluğu şirketlerinden Akçansa, Çimsa ve Kordsa faaliyetlerini Malzeme Teknolojileri grubu altında; Brisa, Temsa Skoda Ulaşım Araçları ve Temsa Motorlu Araçlar ise Mobilite Çözümleri grubu altında sürdürecek.

19 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler kapsamında, hali hazırda Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak görev yapan Burak Orhun, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı olarak atanırken, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar ise Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı olarak görev yapacak. Yeni organizasyon yapılanması, Sabancı Topluluğu’nun yeni ekonomiye dayalı iş modellerine odaklanmasına destek olurken, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonuna da önemli katkılar sunacak.