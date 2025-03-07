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        Haberler Sağlık Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! | Sağlık Haberleri

        "Sabahları yorgun uyanmak uyku apnesi belirtisi olabilir"

        Gün içinde uyuklama, dikkat dağınıklığı ve baş ağrısı gibi belirtilerin uyku apnesi nedeniyle olabileceğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, "Toplumda sanılandan daha yaygın olan uyku apnesi sadece horlama sorunu değildir. Uyku apnesi Alzheimer, inme ve kalp hastalıkları riskini artırıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:42
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        Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat!
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        Uyku apnesinin, sadece uyku kalitesini bozmakla kalmadığını, aynı zamanda Alzheimer ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların riskini de artırdığını belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uyku apnesinin sebeplerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Özellikle çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arı, bu sorunun kontrol altına alınmadığında hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirtti.

        "UYKU APNESİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ ÇEVRESEL FAKTÖRLER"

        Uyku apnesinin nedenleri arasında genetik faktörlerin ikinci planda kaldığını belirten Doç. Dr. Arı, hastalığın en büyük tetikleyicilerinin çevresel faktörler olduğuna dikkat çekerek, “Uyku apnesinin gelişiminde, aşırı kilo alımı ve sağlıksız beslenme önemli rol oynuyor. Özellikle insülin direnci, metabolik sendrom, kalp hastalıkları gibi durumlar metabolizmayı yavaşlatarak apnenin oluşumunu hızlandırıyor” dedi.

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        KONSANTRASYON GÜÇSÜZLÜĞÜ VE UNUTKANLIK UYKU APNESİ BELİRTİSİ

        Uyku apnesinin en sık görülen belirtilerinin baş ağrısı, aşırı uyku hali, konsantrasyon güçsüzlüğü ve unutkanlık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Arı, bu durumun uzun vadede ciddi hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

        Doç Dr. Arı, “Hastalarda özellikle sabahları enseden başlayıp başın tepesine doğru yayılan sıkıştırıcı tarzda baş ağrıları sık görülüyor. Bunun dışında gündüz aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca uzun süreli uyku apnesi, iskemikhastalıklara ve kardiyovasküler rahatsızlıklara da yol açabiliyor” diye konuştu.

        "UYKU APNESİ TEK BAŞINA ALZHEIMER SEBEBİ OLMAZ"

        Uyku apnesinin Alzheimer hastalığını doğrudan tetiklediğine dair net bir kanıt bulunmadığını belirten Doç. Dr. Arı, “Uyku apnesinin süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz ancak tek başına Alzheimer’a neden olduğunu söylemek doğru olmaz. Alzheimer, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.

        HORLAMA VE NEFES DURMASI

        Uyku apnesinin teşhisinde en önemli noktanın hastanın gece boyunca gösterdiği belirtiler olduğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Horlama esnasında aniden nefes durması ve ardından tekrar horlamaya devam etme uyku apnesinin en belirgin göstergesidir. Bunun dışında sabahları yorgun uyanma, gece terlemeleri ve sık idrara çıkma gibi belirtiler de hastalığın habercisi olabilir” dedi.

        UYKU APNESİ TANI VE TEDAVİSİ

        Uyku apnesinin kesin tanısının konulması için uyku laboratuvarlarının önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Arı, “Öncelikle hastayı bir gece boyunca uyku laboratuvarında polisomnografi testiyle takip ediyoruz. Eğer uyku apnesi tespit edilirse, PAP cihazı ile pozitif hava basıncı vererek hastanın solunumunun durmasını engelliyoruz. Bu tedavi yöntemi, uyku esnasında hastanın oksijen seviyesini dengeleyerek apne nöbetlerinin önüne geçiyor” diye konuştu.

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