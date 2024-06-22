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        Haberler Sağlık Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat! | Sağlık Haberleri

        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!

        Tetik parmak sık görülen bir sağlık problemidir. Parmaklarda ağrı, fonksiyon kaybı ve özellikle sabahları parmakta katılık hissine sebep olduğu için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak konu hakkında önemli bilgiler verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:00
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        • 1

          Tetik parmak, parmağın hareketler sırasında takılı kalmasına veya ağrılı hareketlere neden olabilen bir hastalıktır. Takılma esnasında tetiğin çekilip bırakılmasına benzer bir his oluştuğu için bu ismi almıştır. Etkilenen parmaktaki tendonu çevreleyen kılıfta inflamasyona bağlı olarak tendonun bulunduğu kanalın daralmasına bağlı olarak meydana gelir. Günlük yaşantısında tekrarlayan iş yapanlarda daha sık görülür. Kadınlarda ve şeker hastalarında daha sık görülür.

        • 2

          Özellikle teknolojik aletlerin (Akıllı telefonlar,tabletler, klavyeler gibi..) yanlış,fazla ve bilinçsizce kullanılması nedeniyle tetik parmak sorunu meydana gelebilir.

        • 3

          Çocuklarda da tetik parmak sorunu görülebilir. Çoğunlukla başparmakta oluşur. Çocuklarda parmağın takılması şekilde görülen bu problem egzersiz yapılmasıyla beraber kendiliğinden iyileşebilir. Ancak iyileşmediği zaman 1 yaşından sonra çocuklar rahatsızlığın durumuna göre ameliyat edilebilir.

        • 4

          Belirtileri Nelerdir ?

          Özellikle sabahları parmakta katılık hissi
          Parmak hareketleri ile takılma hissi
          Etkilenen parmakta ele gelen şişlik, noduler lezyon
          Parmakta takılma ve dışardan yardımla takılan parmağın açılması veya parmağın takılı pozisyonda kalıp hiç açılmaması

        • 5

          Tedavisi Nedir ?

          Doç. Dr. Aybars Kıvrak,''Tedavisi hastalığın şiddetine bağlı olarak değişmekle birlikte konservatif tedavi (ameliyat dışı) ve cerrahi müdahale, tedavi seçenekleri arasındadır.''dedi.

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