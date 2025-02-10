Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Sabahlara enerji dolu tatlı bir başlangıç... Klasik kahvaltılara lezzetli bir alternatif: Muzlu pankek tarifi!

        Sabahlara enerji dolu tatlı bir başlangıç... Klasik kahvaltılara lezzetli bir alternatif: Muzlu pankek tarifi!

        Sabah kahvaltılarını tatlandıracak, pratik ve besleyici bir tarif arıyorsanız, muzlu pankek tam size göre! Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu tarif, doğal şeker içeren muz sayesinde sağlıklı bir alternatif sunuyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu pankekler, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güne enerjik başlamak için sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı şart! Eğer klasik kahvaltı seçeneklerinden sıkıldıysanız, muzlu pankek tarifiyle farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hafif tatlı aroması, yumuşak dokusu ve pratik hazırlanışıyla bu pankekler, mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday!

        • 2

          MALZEMELER

          Muzlu pankek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit!

          2 adet olgun muz

          2 adet yumurta

          1 su bardağı süt

          1.5 su bardağı un

          1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

          1 tatlı kaşığı kabartma tozu

          1 çay kaşığı vanilya özütü

          1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

          Bir tutam tuz

          1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ (pişirmek için)

        • 3

          MUZLU PANKEK NASIL YAPILIR?

          İlk olarak muzları bir çatal yardımıyla iyice ezerek püre haline getirin. Yumurtaları bir karıştırma kabına kırın ve üzerine sütü ekleyerek güzelce çırpın. Ardından ezilmiş muzu, balı ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

        • 4

          Başka bir kapta un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu birleştirin. Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Hamurun çok sıvı olmaması, ancak akışkan bir kıvamda kalması önemli.

        • 5

          Tavayı orta ateşte ısıtın ve hafifçe yağlayın. Hazırladığınız pankek hamurundan bir kepçe alarak tavaya dökün ve üzerine küçük halkalar halinde yayılmasını sağlayın.

        • 6

          Pankekin üzeri kabarcıklarla dolduğunda spatula ile çevirerek diğer tarafını da pişirin. Tüm hamuru aynı şekilde pişirdikten sonra servis için hazır hale getirin.

        • 7

          SERVİS ÖNERİLERİ

          Muzlu pankekleri sade olarak tüketebileceğiniz gibi, üzerine bal, akçaağaç şurubu, çikolata sosu veya fındık kreması ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Taze meyveler, özellikle çilek ve yaban mersini gibi tatlarla harika bir uyum sağlar. Ayrıca bir miktar ceviz veya badem kırıklarıyla hem lezzeti hem de besin değerini artırabilirsiniz.

        • 8

          MUZLU PANKEKLERİN BESİN DEĞERİ

          Muz, doğal şeker içerdiği için tatlandırıcı kullanma ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda lif açısından zengin olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Yumurtayla birleştiğinde protein oranı artar ve sağlıklı bir kahvaltı alternatifi sunar. Un yerine tam buğday unu veya yulaf unu kullanarak daha besleyici bir hale getirebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Habertürk Anasayfa