Sabah yorgunluğu depresyonun erken bulgusu mu?

"DEPRESYON TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Uzm. Klinik Psk. Çolakoğlu, son olarak şunları söyledi: “Depresyon, doğru müdahalelerle tedavi edilebilen bir mental sağlık sorunudur. Erken müdahale ise süreci hızlandırmaktadır. Terapi, ilaç tedavisi ya da her ikisinin bir arada uygulanmasıyla bireylerin sağlıklı mental durumlarına yeniden ulaşabildikleri araştırmalarda da klinik gözlemde de sık sık görülmektedir. Belirtiler ne kadar erken fark edilirse, tedavi süreci kişinin kendisi için de bir o kadar kolay ve etkili olur. Bu nedenle sabahları uyanmakta zorlanma, uyanma sonrasında dinlenememiş hissetme, gün boyu süren yorgunluk ve birçok konuya yayılan isteksizlik gibi şikâyetler göz arid edilmemelidir. Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bu belirtiler fark edildiğinde, bunlarla baş etmekte zorlanıldığında bir uzmandan profesyonel destek almak en doğru adımdır. Bu süreç yalnız kalmak zorunda olduğunuz bir süreç değil, doğru desteklerle güçlenerek çıkabileceğiniz bir süreç olabilmektedir.”