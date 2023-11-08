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        Haberler Yaşam Sabah kahvaltılarına çok yakışacak! İşte puf puf kabaran poğaça tarifi!

        Sabah kahvaltılarına çok yakışacak! İşte puf puf kabaran poğaça tarifi!

        Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kahvaltılarda, çay saatlerinde, ara öğünlerde veya atıştırmalık olarak her zaman sevilerek tüketilir. İşte tam pazar kahvaltılarına layık puf puf poğaça tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:51
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          Puf puf kabaran poğaça yapmak için öncelikle doğru malzemeleri seçmek önemlidir. Maya, poğaçanın kabarması için gerekli olan en önemli malzemedir. Maya, taze veya kuru olarak kullanılabilir. Taze maya kullanacaksanız, ılık suda eritmeniz gerekir. Kuru maya kullanacaksanız, unun üzerine serpip bir süre bekletmeniz yeterli olacaktır. İşte kahvaltılara çok yakışacak puf poğaça tarifi...

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          KABARAN POĞAÇA MALZEMELERİ NELER?:

          • 1 paket yaş maya veya 2 yemek kaşığı kuru maya
          • 3 su bardağı un
          • 1 su bardağı ılık süt
          • 1 su bardağı ılık su
          • 1 su bardağı sıvı yağ
          • 1 yemek kaşığı toz şeker
          • 1 yemek kaşığı tuz
        • 3

          PUF PUF POĞAÇA NASIL YAPILIR?

          • Bir yoğurma kabına yaş mayayı veya kuru mayayı ılık suyla karıştırın. Maya eriyene kadar karıştırın.
          • Ardından ılık sütü, sıvı yağı, toz şekeri ve tuzu ekleyin.
          • Unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayın.
          • Hamur pürüzsüz ve ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.
          • Hamuru bir kaba alın ve üzerini streç filmle kapatın.
          • Ilık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.
          • Mayalanan hamurdan parçalar koparıp yuvarlayın.
          • Poğaçaları yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
          • Üzerlerine yumurta sarısı sürün.
          • 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
          • Poğaçalar piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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