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Müslümanlar için güne Allah’a şükür ve dua ile başlamak, günün bereketli ve huzurlu geçmesine vesile olur. Sabah duası, güne başlarken Müslümanların okudukları, Allah’a yakınlık ve bağlılıklarını ifade eden dualardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), sabahleyin okunacak dualar konusunda birçok tavsiyede bulunmuştur. İşte, Sabah Duası okunuşu ve Türkçe anlamı… Her sabah uyanınca okunacak dualar…

Sabah Duası Nedir?

Sabah duası her Müslüman tarafından sabahları okunması gereken dualar arasındadır. Eğer Arapça olarak sabah duasını okuyamazsanız Türkçe anlamını bilerek Türkçe bir şekilde de okuyabilirsiniz. Okunan duanın anlamının bilinmesi daha faziletli olması açısından önemlidir. Allah'a (cc) dua ederken ona edilen duanın bilinmesi yapılan işlerin daha anlamlı olmasını sağlar.

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Allah'a (cc) sabah kalktığında şükreden ve minnetlerini ileterek dua eden Müslümanların günleri daha güzel ve daha hayırlı geçer. Bu kişiler bütün gün ani bela ve kötülüklerden uzak dururlar. Sabah duası eden kişilerin kazançları daha hayırlı olur ve daha hayırlı işler yaparlar. Her duanın yeri ayrı olduğundan güne başlarken sabah duasını okumak gerekir.

Sabah duasının sabah namazından sonra okunması daha faziletlidir. Sabah namazından sonra sabah duasını yapan kişinin uyumaması gerekir. Müslüman kimsenin sabah duası yaptıktan sonra işlerine odaklanması ve ettiği duayı da hep aklında bulundurması gerekir. Bu şekilde sabah duası yapmak daha hayırlı olur.

Sabah Duası Okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) kızı Hz. Fâtıma'ya (r.a.) sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

Sabah Duası Türkçe Anlamı

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)Hz. Osman'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu:

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Sabah Duası Okunuşu

"Kim akşamleyin üç defa aşağıdaki duayı okursa, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

"Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."

Sabah Duası Türkçe Anlamı

İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir.

Sabah Kalkınca Okunacak Dua

"Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."

Sabah duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir;

"Allah'ım senin yardımınla sabaha ulaştık, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımın sayesinde diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (ahirete) varış sanadır.

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