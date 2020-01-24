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Balıkesir'de inşaatın içi su dolu asansör boşluğuna düşen köpek saatler sonra itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde dolaşan Setter cinsi beyaz av köpeği, akşam saatlerinde 3 metre derinliğindeki bir inşaatın asansör boşluğuna düştü. Talihsiz köpek, yarım metre su ile kaplı beton zeminde sabaha kadar kurtarılmayı bekledi.

Sabah saat 09.00 sıralarında köpeğin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven yardımı ile saatlerdir yağmur suyunun içinde bekleyen ve soğuktan titreyen talihsiz köpeği kurtardı. Köpek çevrede oturan ve sahibini tanıyan bayan doktora teslim edildi.