Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? soruları 23 Eylül Sonbahar ekinoksunun yaşandığı bugün soruluyor. Bugün gece ve gündüz eşitlenirken, bugünden sonra Kuzey Yarım Küre'de günler kısalmaya başlayacak. Güney Yarım Küre'de ise durum tam tersi olarak günler uzamaya başlayacak. 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulamasının başlatılmıştı. Ancak bu uygulama sabah saatlerinde havanın çok geç aydınlanması nedeniyle eleştirilmişti. Peki 2019 yılında kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte detaylar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye ilk olarak 11 Kasım 2017'de kabul edilen torba yasa ile Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili oldu. Böylece yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildi. Yani alınan kara doğrultusunda Türkiye'de artık kış saatine geçilmiyor, yıl boyunca yaz saati uygulanacak.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.