31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı. Seçimlerde, "Cumhur İttifakı" adı altında AK Parti ve MHP; "Millet İttifakı" çatısı altında ise CHP ve İYİ Parti, 51'er ilde seçime girdi.
SANDIKTAN ÇIKAN İLK SONUÇLAR
AA verilerine göre 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarıştığı seçimlerde, vatandaşlar 1389 belediye başkanını belirlemek için saat: 17.00'de oy kullanma işlemini tamamladı. İşte sandıkların açılmasının ardından Ankara, İstanbul ve İzmir ile birlikte 30 büyükşehirde sandıktan çıkan anbean sonuçlar...
ANKARA
Mehmet Özhaseki (AK Parti): % 48.0
Mansur Yavaş (CHP): % 49.2
İSTANBUL
Binali Yıldırım (AK Parti): % 50.8
Ekrem İmamoğlu (CHP): % 46.5
İZMİR
Nihat Zeybekçi (AK Parti): % 37.6
Tunç Soyer (CHP): % 58.2
ADANA
Hüseyin Sözlü (MHP): % 45.0
Zeydan Karalar (CHP): % 50.5
ANTALYA
Menderes Türel (AK Parti): % 47.5
Muhittin Böcek (CHP): % 49.9
AYDIN
Mustafa Savaş (AK Parti): % 43.4
Özlem Çerçioğlu (CHP): % 52.3
BALIKESİR
Yücel Yılmaz (AK Parti): % 47.8
İsmail Ok (İYİP): % 47.6
BURSA
Alinur Aktaş (AK Parti): % 49.4
Mustafa Bozbey (CHP): % 47.0
DENİZLİ
Osman Zolan (AK Parti): % 51.1
Ümit Bahtiyar (İYİP): % 41.2
DİYARBAKIR
Cumali Atilla (AK Parti): % 32.0
Adnan Mızraklı (HDP): % 58.6
ERZURUM
Mehmet Sekmen (AK Parti): % 63.1
Mahmut Uykusuz (İYİP): % 23.8
ESKİŞEHİR
Burhan Sakallı (AK Parti): % 47.0
Yılmaz Büyükerşen (CHP): % 48.0
GAZİANTEP
Fatma Şahin (AK Parti): % 52.2
Celal Doğan (DSP): % 27.0
HATAY
İbrahim Güler (AK Parti): % 50.6
Lütfü Savaş (CHP): % 44.0
K.MARAŞ
Hayrettin Güngör (AK Parti): % 65.0
Ali Öztunç (CHP): % 27.7
KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç (AK Parti): % 61.0
Dursun Ataş (İYİP): % 33.8
KOCAELİ
Tahir Büyükakın (AK Parti): % 56.0
Serdar Karaman (İYİP): % 31.9
KONYA
İbrahim Altay (AK Parti): % 70.8
Oğuz Şimşek (İYİP): % 20.1
MALATYA
Selahattin Gürkan (AK Parti): % 69.4
Soner Gökçe (CHP): % 21.9
MANİSA
Cengiz Ergün (MHP): % 56.9
Orkun Şıktaşlı (İYİP): % 34.6
MARDİN
Vejdi Kahraman (AK Parti): % 49.5
Ahmet Türk (HDP): % 43.6
MERSİN
Hamit Tuna (MHP): % 43.8
Vahap Seçer (CHP): % 38.3
MUĞLA
Mehmet Nil Hıdır (AK Parti): % 28.3
Osman Gürün (CHP): % 32.6
ORDU
Hilmi Güler (AK Parti): % 55.9
İdris Naim Şahin (SP): % 25.4
SAKARYA
Ekrem Yüce (AK Parti): % 61.9
Aydoğan Arslan (İYİP): % 27.6
SAMSUN
Mustafa Demir (AK Parti): % 45.0
Hayati Tekin (İYİP): % 28.4
Ş.URFA
Abidin Beyazgül (AK Parti): % 64.0
Sabahattin Cevheri (SP): % 31.4
TEKİRDAĞ
Mestan Özcan (AK Parti): % 44.5
Kadir Albayrak (CHP): % 50.3
TRABZON
Murat Zorluoğlu (AK Parti): % 62.8
Atakan Aksoy (İYİP): % 30.9
VAN
Necdet Takva (AK Parti): % 43.8
Bedia Ertan (HDP): % 48.1
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