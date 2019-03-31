Türkiye, 2019 Yerel Seçimi'ni geride bıraktı. Yurt genelinde 57 milyon 58 bin 636 seçmenin büyük bir bölümü önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerini belirlemek adına oy kullandı. Seçimlerde, "Cumhur İttifakı" adı altında AK Parti ve MHP; "Millet İttifakı" çatısı altında ise CHP ve İYİ Parti, 51'er ilde seçime girdi.

SANDIKTAN ÇIKAN İLK SONUÇLAR

AA verilerine göre 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarıştığı seçimlerde, vatandaşlar 1389 belediye başkanını belirlemek için saat: 17.00'de oy kullanma işlemini tamamladı. İşte sandıkların açılmasının ardından Ankara, İstanbul ve İzmir ile birlikte 30 büyükşehirde sandıktan çıkan anbean sonuçlar...

ANKARA

Mehmet Özhaseki (AK Parti): % 48.0

Mansur Yavaş (CHP): % 49.2

İSTANBUL

Binali Yıldırım (AK Parti): % 50.8

Ekrem İmamoğlu (CHP): % 46.5

İZMİR

Nihat Zeybekçi (AK Parti): % 37.6

Tunç Soyer (CHP): % 58.2

ADANA

Hüseyin Sözlü (MHP): % 45.0

Zeydan Karalar (CHP): % 50.5

ANTALYA

Menderes Türel (AK Parti): % 47.5

Muhittin Böcek (CHP): % 49.9



AYDIN

Mustafa Savaş (AK Parti): % 43.4

Özlem Çerçioğlu (CHP): % 52.3

BALIKESİR

Yücel Yılmaz (AK Parti): % 47.8

İsmail Ok (İYİP): % 47.6

BURSA

Alinur Aktaş (AK Parti): % 49.4

Mustafa Bozbey (CHP): % 47.0

DENİZLİ

Osman Zolan (AK Parti): % 51.1

Ümit Bahtiyar (İYİP): % 41.2

DİYARBAKIR

Cumali Atilla (AK Parti): % 32.0

Adnan Mızraklı (HDP): % 58.6

ERZURUM

Mehmet Sekmen (AK Parti): % 63.1

Mahmut Uykusuz (İYİP): % 23.8

ESKİŞEHİR

Burhan Sakallı (AK Parti): % 47.0

Yılmaz Büyükerşen (CHP): % 48.0

GAZİANTEP

Fatma Şahin (AK Parti): % 52.2

Celal Doğan (DSP): % 27.0

HATAY

İbrahim Güler (AK Parti): % 50.6

Lütfü Savaş (CHP): % 44.0

K.MARAŞ

Hayrettin Güngör (AK Parti): % 65.0

Ali Öztunç (CHP): % 27.7

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç (AK Parti): % 61.0

Dursun Ataş (İYİP): % 33.8

KOCAELİ

Tahir Büyükakın (AK Parti): % 56.0

Serdar Karaman (İYİP): % 31.9

KONYA

İbrahim Altay (AK Parti): % 70.8

Oğuz Şimşek (İYİP): % 20.1

MALATYA

Selahattin Gürkan (AK Parti): % 69.4

Soner Gökçe (CHP): % 21.9

MANİSA

Cengiz Ergün (MHP): % 56.9

Orkun Şıktaşlı (İYİP): % 34.6

MARDİN

Vejdi Kahraman (AK Parti): % 49.5

Ahmet Türk (HDP): % 43.6

MERSİN

Hamit Tuna (MHP): % 43.8

Vahap Seçer (CHP): % 38.3

MUĞLA

Mehmet Nil Hıdır (AK Parti): % 28.3

Osman Gürün (CHP): % 32.6

ORDU

Hilmi Güler (AK Parti): % 55.9

İdris Naim Şahin (SP): % 25.4

SAKARYA

Ekrem Yüce (AK Parti): % 61.9

Aydoğan Arslan (İYİP): % 27.6

SAMSUN

Mustafa Demir (AK Parti): % 45.0

Hayati Tekin (İYİP): % 28.4

Ş.URFA

Abidin Beyazgül (AK Parti): % 64.0

Sabahattin Cevheri (SP): % 31.4

TEKİRDAĞ

Mestan Özcan (AK Parti): % 44.5

Kadir Albayrak (CHP): % 50.3

TRABZON

Murat Zorluoğlu (AK Parti): % 62.8

Atakan Aksoy (İYİP): % 30.9

VAN

Necdet Takva (AK Parti): % 43.8

Bedia Ertan (HDP): % 48.1