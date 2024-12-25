Saadet Partisi Lideri Arıkan: Çalışanlarımıza insanca yaşam ücreti talep ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan esnaf ziyaretinde bulunup, ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ve emekçilerin ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, açıklanan asgari ücretin, çalışanların insanca yaşaması için yeterli olmadığını ve bu durumu kabul etmediklerini belirtti. Hükümetin çalışanların haklarını savunmadığını ifade eden Arıkan, "Gönül isterdi ki bugün burada yaptığımız ziyarette, dün açıklanan rakamdan dolayı hükümete teşekkür edebilelim, hayırlı olsun diyebilelim ama açıklanan rakama hayırlı olsun dememiz söz konusu değil. Doğru bir rakam olmadığı için, insanca yaşama tekabül edecek bir rakam çalışanlarımıza reva görülmediği için maalesef teşekkür edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 "EMEKÇİYE YAPILAN, EMEĞE YAPILAN ZULÜMDÜR" Arıkan, açıklanan yeni asgari ücretin emekçilere yönelik büyük bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "Bunun adı zulümdür. Emekçiye yapılan zulümdür. Emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100’den fazla arttığı bir dönemde çalışanlara yüzde 30 zammı reva görmek, o çalışana, emekçilerimize zulmetmektir. Biz bu rakamın da bu anlayışın da Saadet Partisi olarak karşısındayız. Çalışanlarımıza insanca yaşam ücreti talep ediyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU Cumhurbaşkanı’nın geçmişte yaptığı "Evin kirasını kim ödeyecek?" çağrısına atıfta bulunarak, aynı soruları bugünkü ücret üzerinden yineleyen Arıkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce bir asgari ücret görüşmesi bittiğinde şöyle bir çağrıda bulunmuştu: 'Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik faturasını kim ödeyecek? Su faturasını kim ödeyecek? Çoluğun çocuğun okul masraflarını kim ödeyecek? Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?' demişti. Ben de bugün Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün söylediği cümleleri tekrar ediyorum. Bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Bu ücretle elektrik faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle su faturasını kim ödeyecek? Bu ücretle çoluğun çocuğun giderlerini kim ödeyecek? Bu ücretle çarşıya, pazara nasıl çıkılacak? Milletimizin kabul etmediği, kabul edemeyeceği bu ücreti bizler de kabul etmiyoruz. 2025’te de bu işin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Arıkan sözlerini, Saadet Partisi olarak 29 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde meydanlarda olacaklarını duyurarak tamamladı. Arıkan, asgari ücretli çalışanları meydanlarda yapacakları çalışmaya davet etti.