S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri

S SPORT YAYIN AKIŞI 13 KASIM 2020

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6