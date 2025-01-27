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        Haberler Bilgi Yaşam Ş Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: Ş İle Başlayan Bitki Adları!

        Ş Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: Ş İle Başlayan Bitki Adları!

        Günümüzde konuşma ve yazı dilinde geçen birçok harf vardır. Ş harfi de Türkçe'de çok sık kullanılan harfler arasındadır. Bitki, meyve ve çiçek gibi farklı kelimelerin içinde geçen "Ş" harfi, birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle "isim şehir hayvan" gibi oyunlarda sıkça merak edilen kelimeleri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Ş harfiyle başlayan bitki isimleri, çiçekler ve meyve isimleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:42
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        Ş Harfi İle Başlayan Meyve İsimleri
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        Ş harfiyle başlayan bitkiyi meyve ve çiçek isimleri oldukça fazladır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu harfin geçtiği kelimelerin yoğun olarak merak edildiği görülmüştür. Bu yazıda Ş harfi ile başlayan kelimeler hakkında detayları bulabilirsiniz…

        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ

        Ş harfi ile başlayan bitki isimleri şunlardır;

        • Şimşir
        • Şakayık
        • Şehriyar
        • Şevketi bostan
        • Şalgam
        • Şimşir ağacı
        • Şiir çiçeği
        • Şirince
        • Şubat çiçeği
        • Şemse otu
        • Şilep otu
        • Şeker pancarı

        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVE İSİMLERİ

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        Ş harfi ile başlayan meyve isimleri şunlardır;

        • Şeftali
        • Şalgam
        • Şirince üzümü
        • Şalba meyvesi
        • Şubat meyvesi
        • Şıra

        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEK İSİMLERİ

        Ş harfi ile başlayan çiçek isimleri şunlardır;

        • Şakayık
        • Şehriyar çiçeği
        • Şerbetçi çiçeği
        • Şimşir çiçeği
        • Şile çiçeği
        • Şebboy
        • Şeker çiçeği
        • Şafran çiçeği
        • Şeftali çiçeği
        • Şüpheli çiçeği
        • Şehriyar çiçeği
        • Şimşir çiçeği

        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEKLERİN ÖZELLİKLERİ

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        Ş harfi ile başlayan çiçekler şu özelliklere sahiptir;

        • Şakayık: Büyük, renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla öne çıkar. Çoğunlukla bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir.
        • Şehriyar Çiçeği: Çoğunlukla ormanlık alanlarda yetişen, nadir bulunan bir bitkidir. Yaprakları uzun ve dar şekilde öne çıkar. Geleneksel tıpta yaygın olarak kullanıldığı gibi dekoratif amaçla da yetiştirilir.
        • Şerbetçi Çiçeği: Şerbetçi otu olarak da bilinen bu çiçeğin, bilhassa bira üretiminde kullanıldığı bilinir. Bunun yanı sıra, sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleriyle öne çıkar. Şerbetçi çiçeğinin geleneksel tıpta uyku için kullanıldığı bilinir.
        • Şimşir Çiçeği: Hemşir adıyla da bilinen bitki, çalı formunda yetişmesiyle öne çıkar. Çoğunlukla ormanlık alanlarda yetişen bitkinin dekoratif amaçlarla kullanıldığı bilinir.
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        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVELERİN ÖZELLİKLERİ

        Ş harfi ile başlayan meyveler ve özellikleri aşağıdaki gibidir;

        • Şeftali: Yüksek C vitamini içeriği ile öne çıkan şeftali, ideal su içeriği ile ferahlatıcı bir nitelik sunar. Sindirimi destekler ve bağışıklığı güçlendiren özelliklere sahiptir.
        • Şirince Üzümü: Şirince köyüne özgü olan bu üzüm türü, asidik ve tatlı özelliğiyle öne çıkar. Çoğunlukla şarap yapımında kullanılır ve oldukça zengin bir aromaya sahiptir.
        • Şalba Meyvesi: Genellikle Akdeniz iklimine özgü olan bu meyve, taze olarak tüketilebilir. Faydalı özellikleriyle öne çıkar ve sindirim sistemi üzerinde önemli etkiler yapar.
        • Şubat Meyvesi: Şubat ayında olgunlaşan ve oldukça nadir bulunan bu meyve, zengin vitamin içeriğiyle öne çıkar. Bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleri vardır.
        • Şıra: Üzüm suyu fermente edilmeden önceki haline şıra denir. Genellikle tatlandırıcı olarak kullanılan şıra, C vitamini açısından oldukça zengindir.

        Ş HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ

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        Ş harfi ile başlayan bitkiler ve özellikleri aşağıda verilmiştir;

        • Hemşir: Küçük yaprakları ve yoğun yeşil rengiyle öne çıkan şimşir, çalı formunda yetişir. Çoğunlukla ormanlık alanlarda dekoratif amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır ve bazı türleri zehirlidir.
        • Şakayık: Büyük ve renkli çiçekleri ile bilinen şakayık, oldukça hoş kokar. Yaygın olarak bahçelerde yetiştirilir ve güzellik amacıyla kullanıldığı görülür. Şakayık bitkisi, çoğunlukla geleneksel tıpta ağrı ve şişlik giderici olarak kullanılmıştır.
        • Şehriyar: Türkiye'de nadir bulunan şehriyar, çoğunlukla ormanlık alanlarda yetişir. Yaprak döken türlerden biridir ve uzun, dar şeklinde yaprakları vardır. Geleneksel tıpta yoğun olarak kullanılmıştır.
        • Şevketi Bostan: Sağlık bakımından faydalı olan şevketi bostan, mideyi rahatlatıcı etkisiyle öne çıkar. Bilhassa gaz ve hazımsızlık şikayetleri için çaredir. Taze tüketilmesi önerilen şevketi bostanın, idrar söktürücü özelliği de vardır.
        • Şalgam: Bilhassa Türk mutfağında meşhur olan şalgam, mor renkli bir kök bitkisi olarak öne çıkar. Mineraller ve C vitamini açısından zengin olan şalgam, bağışıklık sistemini güçlendirme etkisinin yanı sıra soğuk algınlığına karşı olan faydalarıyla da dikkat çeker.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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