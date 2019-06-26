Rusya'nın yeni nesil karadan havaya uzun menzilli hava savunma sistemi S-500 Prometey'nin seri üretime hazır olduğu belirtildi.

Endüstri ve Ticaret Bakanı Manturov, sistemin gelişiminin son aşamada olduğunu, S-500'lerin her parçasının ayrı ayrı denemelerinin yapıldığını belirtirken, "Hava savunma sisteminin tüm ana özellikleri denemeler sırasında onayladı. Şimdi seri üretime hazır" ifadelerini kullandı.

S-400'lerden sonra Rusya'nın ürettiği son uzun menzil hava savunma sistemi olan S-500'lerin özelliklerinin gizli tutulacağı belirtilirken, savunma kaynakları geliştirilen hedef alma radarı özellikleri sayesinde S-500'lerin füze savunma kapasitesinin S-400'lerin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor

S-500'lerin orta mesefa kruz ve balistik füzelerin yanı sıra kıtalararası füzelere de müdahale etme kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.