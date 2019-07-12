Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı sadece siyasi değil piyasalara muhtemel etkisiyle de merakla bekleniyordu. S-400 savunma sisteminin NATO sistemleriyle uyumsuz olması sebebiyle başta ABD olmak üzere batı ülkeleri bu satın almaya en başından beri karşı çıkıyor. Hatta son aylarda zaman zaman ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye'ye S-400 alımını tamamlaması durumunda yaptırım uygulayabileceği tehdidinde bulundu.

Bu sebeplerle bugün S-400 teslimatının başlamasıyla gözler piyasalara çevrildi. Teslimat başlamadan önce iki farklı görüş dillendiriliyordu. İlki S-400 'krizinin' artık zaten fiyatlandığı, teslimatın piyasalarda ekstra bir bozulmaya yol açmayacağı, diğeri ise Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçebileceği düşüncesiyle tam olarak krizin fiyatlanmadığını, dolayısıyla sert düşüşler görülebileceği yönündeydi.

KIYAMET KOPMADI

Bugün S-400 teslimatının başlamasıyla piyasanın verdiği ilk tepkiler 'kıyamet senaryolarını' boşa çıkardı, hali hazırda batıyla yaşanan gerilimin büyük oranda fiyatlandığını gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü 99 bin 406 puandan kapatmıştı. Sabah saatlerinde S-400 teslimatı başlamadan önce 99 bin 178 puandaydı. Saat 14.45 itibarıyla ise 97 bin 962 puana geriledi. Yani S-400 sonrası düşüş yüzde 1.2'yle sınırlı kaldı.

Bunun yanında dolar/TL'nin de nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. Güne 5.68'den başlayan dolar/TL sabah saatlerinde S-400 haberinin gelmesiyle 5.70'in üzerine tırmandı. Bir süre 5.72 liranın üzerinde duran dolar daha sonra 5.71 liraya geriledi. Kurun verdiği bu tepkinin derecesi geçen hafta Merkez Bankası'nın tepesindeki değişime verdiği tepkiyle karşılaştırılırsa daha net anlaşılabilir.

Merkez Bankası Başkanı'nın cumartesi günü değiştirilmesiyle pazar gecesi düşük hacimli piyasada dolar/TL bir anda 5.63'ten 5.82'ye fırladı. Beklenmeyen bu karar sonrası pazartesi gününü, dolar 5.72 liradan tamamladı. S-400 teslimatı, kurda sınırlı bir yükselişe yol açsa da bir 'şok' yaşanmadı.