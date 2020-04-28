Rybus sesleri

Beşiktaş’ta sol bek arayışları devam ediyor. Alanyaspor’dan N’Sakala ile görüşen siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Maciej Rybus’u listesine aldı. Futbol AŞ’nin patronu Erdal Torunoğulları’nın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Polonyalı oyuncunun şartlarını araştırdığı öğrenildi.

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