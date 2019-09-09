Hollanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Estonya'nın konuğu olurken mücadeleye Galatasaray forması giyen Ryan Babel damga vurdu!

Maça ilk 11'de çıkan Hollandalı yıldız, mücadelenin 17. dakikasında Hollanda'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Babel maçın ikinci yarısının başlarında bir kez daha sahne aldı ve 47. dakikada hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Süper Lig'de yeni sezona da formda başlayan yıldız futbolcu, Konyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde gol atmıştı. Babel, Hollanda Milli Takımı formasıyla da Almanya karşılaşmasında asist yapmıştı.