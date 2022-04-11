Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) 69'uncu Genel Kurulu, her yıl Nisan ayında organize edilen Küresel Pazarlama Haftası’nın (Global Marketer Week) ilk gününde gerçekleştirildi. Tüm üye derneklerin, markaların temsilcilerinin katıldığı kurulda WFA’in yeni Yönetim Kurulu belli oldu. Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura onuncu kez WFA Yönetim Kurulu’na seçildi.
Bu seçimle birlikte Türkiye'nin, 100’den fazla global markanın ve 54 farklı ülkenin ulusal reklamveren derneklerinin üye olduğu WFA’in Yönetim Kurulu’nda bir yıl daha temsil edilmeye devam edeceği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, Atina’da hibrit katılımla düzenlenen WFA Genel Kurulu’nun gündemine, dijital reklamcılığın sağlıklı gelişimi için kurulan Global Alliance of Responsible Media (GARM) ittifakının çalışmaları, çapraz medya ölçümü (Cross-Media Measurement) hakkındaki son gelişmeler ve iklim krizinde pazarlama iletişimini çözümün bir parçası haline getirmek adına hayata geçirilen 'Gezegen Taahhütü' (Planet Pledge) maddeleri damgasını vurdu.
'GLOBAL MARKETER WEEK 2023'TE İSTANBUL'DA'
Türkiye’nin onuncu kez dünyanın en büyük sektör organizasyonunda temsil edilecek olmasının verdiği mutluluğu dile getiren Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, WFA Yönetimine destek ve güvenleri için teşekkürlerini sunarak, "Pazarlama iletişimi ve reklam sektörünün en önemli çatı örgütünde onuncu dönemde de görev almış olmak hem RVD adına hem de ülkemiz adına çok değerli. Uzun yıllara dayanan iş birliğimiz sayesinde küresel çapta hayata geçirilen tüm çalışmalarda ön saflarda yer aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.
WFA’in gündemi oluşturan üç konuya değinen Pura, "Çapraz medya ölçümü, Global Alliance of Responsible Media (GARM) ve Gezegen Taahhütü için başlattığımız çalışmalar, Mart ayında seçilen yeni Yönetim Kurulumuz ile oluşturduğumuz alt komiteler ile hız kazanacak. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, pazarlama dünyasının en önemli organizasyonu olan Global Marketer Week’in İstanbul’da düzenlenmesi için WFA Yönetiminden sözümüzü aldık, ülkemiz için çok önemli bir yılda kutlamaları tüm dünya ile beraber yapacağız" bilgilerini paylaştı.
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