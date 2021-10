Uykularımızın en derin yerinde bazen bize saatler sürmüş gibi gelen rüyalardan uyanırız. Rüyalarımız gerek psikolojinin gerekse dinlerin her zaman en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Rüyada gördüklerimizin bir anlamı olduğuna dair inancın herkes tarafından kabul edilmiş olması rüya tabirlerini ve rüya yorumcularını ortaya çıkarmıştır. Rüya yorumları yorumculara göre farklılık gösterebiliyor. İşte İmam-ı Nablusi'ye göre rüyada bal görmenin anlamı...

RÜYADA BAL GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada bal görmek; rüya alimleri tarafından genel olarak hayırlı bir şekilde ifade edilmektedir. Rüyada bal; itibar, saygınlık ve ilmin simgesidir. Bununla beraber bu rüya, helal kazanılan rızka işaret eder. Ancak balın ne şekilde görüldüğü de yorumlanması konusunda önem taşımaktadır.

Rüyada bal, Dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaktır. Salih amele, Dünya ehli için zahmetsiz kazanca ve külfetsiz ganimete işaret eder.

RÜYADA BAL GÖRMENİN ANLAMI

Rüyada bal görmek; hayırlı olayların gelişmesi olarak yorumlanır. Bu rüya; saygı, itibar, çocuk ve bol kazanç gibi durumların olumlu yaşanmasına işaret etmektedir. Rüyada bal görmenin anlamı kimi zaman; zorluk çekmek, nazar değdiren bireylerin bulunması, problemler şeklinde de yorumlanmıştır. Balın kovanda görülmesi, kavanoz içerisinde yer alması, petekli bal şeklinde görülmesi rüyanın yorumunu değiştirmektedir. Örneğin şekerli bal görmek hayırlı yorumlara sahip değildir.

RÜYADA BAL TOPLAMAK

Rüyada bal toplamak; hayırlı ve temiz bir işe adım atmak şeklinde yorumlanmaktadır. Ufak bir sermaye sayesinde girişim yapılacak olan işten çok yüksek miktarlarda para kazanılması söz konusu olacaktır.

RÜYADA BAL YEMEK

Rüyada bal yemek; zengin olmaya, müjdeli habere, arzu ve isteklere kavuşmaya yorulur. Rüyada bal yenilmesi mal, ganimet ve mirasa yorumlanır. Rüyasında bal yediğini görenin her şekilde eline toplu mal geçeceğini ifade eder. Bal yeme rüyası helalinden kazanılan paranın işaretidir.

Rüyasında balı ekmeğe sürüp yiyen birey, çalışmayarak, yorulmadan para sahibi olabilir. Rüyasında bal yediğini gören birey, oldukça eğitimli, görgülü ve zengin ailenin çocuğu şeklinde ifade edilir.

RÜYADA BAL SATIN ALMAK

Rüyada bal almak mükafat almaya, akrabalar yoluyla gelecek mirasa, yüksek mevkiler kazanmaya, helal rızka, kazanç ve sevince yorumlanır.

Rüyada bal satın almak, servete, nimete, berekete erişmeye, hayır ve berekete işaret eder.



Rüyada tüccar birinin bal aldığını yada balcıdan balı aldığını görmek kazançlı bir ticarete işarettir.

Yine rüyasında balı aldığını gören kimsenin yorulmadan ve sıkı ve zahmet çekmeden mal ve para sahibi olacağına tabir edilir.

RÜYADA PETEKLİ BAL GÖRMEK

Rüyada petekli bal görmek; oldukça güzel yorumlanır. Bu rüyanın anlamı, önemli bir kısmet şeklindedir. Rüyayı gören birey adına uğurlu olacak, mutluluk getirecek olan ve yüzünün her zaman gülmesini sağlayacak gelişmelerin yaşanacağı manasına gelir. Birey hastalıktan ve fakirlikten kurtulacaktır. Her çeşit derdine şifa bulabilecektir. Rüya içerisinde petekli bal görmek; bütün çaresizliklerin ortadan kalkacağına, acıların dinmesine, gözyaşının kurumasına işarettir.

RÜYADA PETEKLİ BAL TOPLAMAK

Rüyada petekli bal toplamak; rüyayı gören kişinin içini yiyen ve sıkıntılı hissettiren bir durumdan kurtulacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi yaşadığı güven probleminin üstesinden gelecektir.

RÜYADA PETEKLİ BAL YEMEK

Rüyada petekli bal yemek; rüyayı gören kişinin kendini üzdüğü şeylerin yoluna gireceğine işarettir. Rüya sahibinin aklına taktığı bir konuyu halledeceği ancak bunun için biraz sabırlı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu rüyayı gören birey, çok sabırsız bir kişiliğe sahiptir. Bu tutumundan ötürü de her şeyin bir anda gerçekleşmesini arzulamaktadır. Rüya sahibinin sabretmesi ile bunların gerçekleşeceğini belirtmek önemlidir.

RÜYADA BAL ARISI GÖRMEK

Rüyada bal arısını görmek; her konuda yaşanacak olan verime işarettir. Rüyayı gören bireyin yaşamına gelecek olan zenginlik ve bolluğa yorumlanır. Rüyayı gören bireyin ekonomik şekilde çok daha rahat etmesine, hayırlı mallara ve paraya kavuşacağına, her konuda feraha kavuşacağına, hiçbir şeyin yokluğunu ve eksikliğini hissetmeyeceğine delalet eder. Rüyayı gören birey, her zaman peşinde koştuğu imkanları da elde edecek demektir.